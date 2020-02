Rissa per una mano sul sedere a Nocera: sei giovani indagati

Sei ragazzi, tra i 17 e i 18 anni, sono finiti nel mirino della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, che ha concluso le indagini su di una rissa verificatasi lo scorso mese di giugno, nel cuore della movida nocerina. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, anche attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza, due gruppi di giovani, tra cui alcuni armati di mazze da baseball, arrivarono alle mani, perché uno di loro palpeggiò una minore scatenando la reazione degli amici. Solo per lui scattò la denuncia per violenza sessuale. Ad avere la peggio fu un ragazzo di 18 anni che riportò ferite in varie parti del corpo.

Il fatto

L’episodio si verificò lungo Piazza del Corso. Intorno alla mezzanotte un 25enne, approfittando della folla, toccò il sedere alla minorenne. Quest’ultima era in compagnia di altri ragazzi che, irritati per l’accaduto, iniziarono a cercarlo tra le vie del centro armati di bastoni ed altri arnesi. Di qui la rissa tra le due fazioni con diversi feriti. Undici le persone finite sotto indagine, di cui sei, protagoniste della rissa, che sono state raggiunte dall’avviso di conclusione.