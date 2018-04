Nocera Inferiore, discarica abusiva nella zona industriale a fuoco: indagini in corso

Un cumulo di pneumatici ha preso fuoco ieri mattina nell'area industriale di Fosso Imperatore a Nocera Inferiore. Lungo il lavoro dei vigili del fuoco del distaccamento di via Napoli per spegnere il rogo. La discarica abusiva era stata creata sotto un ponte della linea ferroviaria "Monte del Vesuvio", a pochi metri dall'isola ecologica dove vengono scaricate le frazioni dei rifiuti della città. Da molto lontano, ieri mattina, era possibile notare un'alta colonna di fumo nero. la polizia municipale sta conducendo un'indagine, anche attraverso le telecamere di videosorveglianza dell'area industriale, per individuare eventuali responsabilità.