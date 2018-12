Curava i pazienti senza avere i titoli: multato falso dentista a Nocera

Da gennaio 2016 a luglio 2017 avrebbe esercitato abusivamente la sua professione. Per questo un dentista di 49 anni di Nocera Inferiore è stato denunciato dai carabinieri del Nas alla locale Procura.

Il caso

Nel corso di alcuni controlli, infatti, i militari dell’Arma hanno scoperto che l’uomo non era in possesso del diploma di laurea necessario per svolgere la sua professione. E, nel suo studio odontoiatrico, identificarono anche alcuni pazienti che non erano a conoscenza di nulla. Al termine dell’indagine, avviata dalla Procura nocerina, è stato stabilito, a seguito di un decreto penale di condanna, che il professionista dovrà versare allo stato 10 mila euro. Questa, infatti, è la sanzione prevista per chi commette questo tipo di reato.