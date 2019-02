Sassi contro un treno a Nocera, identificati gli autori: "Lo abbiamo fatto per noia"

Lanciare sassi contro un treno per loro era stato solo un passatempo, qualcosa da fare per ingannare il tempo, complice la noia. Gli è costato caro, perchè sono stati denunciati e indagati dalla procura dei minori di Salerno. Sono stati identificati i tre minori che il 20 ottobre scorso, a Nocera Inferiore, presero a sassate un treno diretto a Salerno, fermo, partito da Napoli.

Il raid

Il convoglio era partito alle 22 di sera da Napoli e a Salerno sarebbe giunto intorno alle 23.30. Due dei ragazzi hanno sedici anni, mentre il terzo è maggiorenne ed è accusato di danneggiamento dalla procura ordinaria. Davanti al pubblico ministero della procura minorile, uno dei due sedicenni ha spiegato che quel lancio di sassi altro non era che una ragazza, ammettendo anche di aver bevuto quella sera e di non essere stato completamente lucido in quel momento. Il ragazzo non frequenta la scuola e svolge alcuni lavoretti per portare qualche soldo a casa. E' stato proprio lui a fare il nome dell'altro amico, in sua compagnia quella sera. Un terzo ragazzo, sempre 16enne, era stato identificato per errore, ma subito scagionato.