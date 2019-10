Nocera Inferiore, ragazzina scompare nel nulla: ritrovata dopo un'ora e mezza

Momenti di paura, questa sera, a Nocera Inferiore, dove una bambina è improvvisamente scomparsa mentre si trovava sul Corso.

Le ricerche

La giovane, di nome Consilia, era davanti alla farmacia “Boscia” dove la madre era entrata per fare un acquisto. Poi è sparita nel nulla facendo perdere le sue tracce. Di qui il panico, durato per un’ora e mezza, fino a quando la ragazzina è stata ritrovata. I social network si era mobilitati diffondendo la sua fotografia e gli appelli di familiari e amici. Per fortuna ora sta bene.