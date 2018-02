Due donne punte in strada da una sconosciuta: torna la paura a Nocera

Punta da una sconosciuta per strada. Torna la paura nella città dell'Agro, a Nocera Inferiore quando ieri sera intorno alle 21.00 una donna avrebbe punto, forse con un ago, una donna in gravidanza e una 13enne incontrate per strada. le due si sono recate nell'immediatezza al pronto soccorso dell’ospedale “Umberto I”. Medicate, le due dovranno sottoporsi ad esame per scongiurare infezioni. L'episodio non è il primo che viene portato all'attenzione delle forze dell'ordine. I carabinieri avrebbero fermato una donna per avere chiarimenti. A luglio scorso, due ragazze furono state costrette a farsi medicare al pronto soccorso. Prima ancora un'anziana fu punta mentre faceva compere al mercato settimanale. Gli episodi crearono grande preoccupazione perchè non si riusc' ad indivduare quale sia l'oggetto usato. I medici esclusero che potesse trattarsi di un ago.