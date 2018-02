Vendeva merce contraffatta on line: uomo denunciato a Nocera Inferiore

Le Fiamme Gialle di Nocera Inferiore hanno controllato un uomo di nazionalità italiana che è stato trovato in possesso di svariati capi e accessori contraffatti di rinomate griffe del settore dell’abbigliamento, commercializzati on line attraverso un sito internet su portale di ecommerce. Il responsabile è stato denunciato alla competente Procura della Repubblica per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.