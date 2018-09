Nocera Inferiore, entra nel Sert e minaccia i dipendenti con una bottiglia rotta

Paura, questa mattina, al Sert situato in via Giordano a Nocera Inferiore, dove, per la terza volta in pochi giorni, un uomo si è presentato davanti al personale sanitario chiedendo con insistenza di essere inserito nella lista della struttura di recupero.

Il caso

L’uomo, a dir poco alterato, ha iniziato a prendere a calci le automobili in sosta. Poi è entrato all’interno della struttura con in mano una bottiglia di vetro rotta minacciando tutti i presenti. Sul posto è giunta una volante della Polizia. Nei giorni scorsi lo stesso uomo aveva inveito proprio contro uno dei dipendenti.