Cane si allontana dal padrone, lo ritrova con l'annuncio del sindaco di Nocera

Si era perso, circolando per via Garibaldi con il collare, ma senza il padrone. Lo ha notato il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, che con una foto scattata al cane, ha poi diffuso su Facebook un messaggio. "Questo giovane labrador circola libero da.stamane in via Garibaldi di Nocera Inferiore. Col collarino arancione. Si è smarrito o è stato smarrito. Chi fosse interessato si può portare sul posto. Chiedo di condividere qualora il proprietario lo cercasse"

L'intervento dei vigili

Detto, fatto. Il labrador è stato preso in affidamento dalla polizia municipale, dagli agenti Vincenzo Zarra e Lucia Ferrara, che ne hanno poi rintracciato il proprietario. Una storia a lieto fine, come ha annuncianto lo stesso primo cittadino: "Jimm ha ritrovato il suo proprietario. Bravi gli agenti della Polizia municipale Enzo Zarra e Lucia Ferrara”