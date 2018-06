Nocera Inferiore, compra bibite e dolci con soldi falsi: denunciato

Denunciato un 34enne di Nocera Inferiore per aver provato a comprare dolci ed alimentari con soldi falsi. L'uomo è stato fermato a Sant'Antonio Abate, dove aveva messo a segno due colpi pagando con banconote false da 50 euro, ricevendo in cambio 90 euro di resto. Il nocerino si era recato prima ad un minimarket, dove ha comprato una piadina e una bibita, spendendo cinque euro e ricevendone 45 puliti. Poi si è diretto in una pasticceria, dove ha comprato cinque paste, spendendo di nuovo cinque euro e ricevendo indietro una banconota da 50 euro. Ma entrambi i commercianti, dopo poco, si sono accorti dell'inganno e hanno avvisato i carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate. Attraverso la videosorveglianza, hanno identificato e rintracciato l'uomo, denunciandolo a piede libero