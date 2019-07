Detriti e arbusti negli affluenti del Sarno, pugno duro del sindaco di Nocera Inferiore

Arbusti e detriti che ostruiscono i corsi d'acqua dei torrenti Cavaiola e Solofrana, il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato firma un'ordinanza e dispone che Consorzio di Bonifica, Genio Civile e Regione Campania si impegnino a pulire in tempi brevi i corsi d'acqua che attraversano la città. Torquato chiede l'immediata pulizia di alcuni tratti dei torrenti Solofrana e Cavaiola e dell'Alveo comune nocerino.

Gli interventi

Le zone di maggiore criticità sono i tratti fluviali di via Bosco Lucarelli, di via Astuti, di via Pascoli, località San Pasquale e via Orlando. In particolare, il tratto di via Bosco Lucarelli, dove si intersecano Solofrana e Cavaiola, presenta i "parapetti dissestati e inclinati anormalmente verso i marciapiedi a causa delle radici della vegetazione spontanea crescente alla base degli stessi". In via Astuti, è stata rilevata "l'abbondante crescita di vegetazione spontanea", mentre in via Pascoli In località San Pasquale, il torrente Solofrana si biforca, proprio all’altezza della “divisione". «Si rileva la presenza di un corposo banco di sedimenti completato da una fina vegetazione». Arbusti nel torrente anche in via Orlando. Il primo cittadino ha chiesto un intervento radicale ed immediato di pulizia agli enti competenti, che sembrerebbero inadempienti da diverso tempo.