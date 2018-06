Tre etti di hashish in auto e in casa: nei guai due nocerini

Rischiano il processo per il possesso di oltre tre etti di hashish i due nocerini E.G. , 32anni e A.O. , 25enne, fermati lo scorso aprile e ora raggiunti dalla richiesta di giudizio immediato avanzata dalla procura sulla base di prove evidenti a loro carico.

Il blitz

I due, agitati al posto di blocco, avevano tra auto e domicilio complessivi 300 grammi di droga. Il blitz fu eseguito dagli agenti del commissariato di Polizia di Nocera. La squadra antidroga della Polizia controllò una Fiat Punto con quattro persone a bordo, tutte di Nocera Inferiore. La successiva perquisizione individuò nell’abitacolo della vettura (di proprietà di uno degli altri due del quartetto), una prima parte della droga: sotto il sedile dell’incensurato E.G. erano occultati circa 22 grammi di hashish, già suddivisi e confezionati in dosi. La seconda fase della perquisizione nelle abitazioni dei quattro occupanti della vettura confermò il primo rinvenimento, rinvenendo a casa di E.G. altri 152 grammi di hashish e 9,2 grammi di marijuana già suddivisi e confezionati in dosi e nell’abitazione di A.O. un “panetto” di circa 150 grammi di hashish. I due furono arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e associati al carcere di Salerno.