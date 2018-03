Spaccio di hashish a Nocera Inferiore: nei guai due minorenni

Non si fermano i controlli della polizia contro lo spaccio di sostanze stupefacenti a Nocera Inferiore. In mattinata, infatti, gli agenti hanno controllato, su Corso Vittorio Emanuele, due minorenni, i quali sono stati trovati in possesso di 3.2 grammi di hashish. Entrambi sono stati segnalati come “assuntori” all’autorità giudiziaria e riaffidati ai rispettivi genitori. La droga, ovviamente, è stata sequestrata.

La scoperta

Nel pomeriggio, invece, sempre i poliziotti hanno rinvenuto, nei pressi di un lotto prefabbricato, precisamente in una cassetta della Telecom, 0.5 grammi di hashish e un bilancino di precisione con evidenti tracce della stessa sostanza stupefacente utilizzato per ricavare le dosi da destinare al mercato dello spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.