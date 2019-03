Guerra tra bande a colpi d'arma da fuoco a Nocera, le prime condanne

Sono stati condannati a 4 anni e 2 mesi e a 4 anni e 6 mesi A.N. e M.I. , che il 4 e 5 settembre 2016, diedero inizio, a colpi di pistola, ad una guerra tra due bande criminali, culminata poi nel processo, attualmente in corso a Nocera Inferiore, "Un'altra storia". Ieri mattina, la sentenza del gup

I fatti

La genesi di quei fatti - secondo indagini dell'Antimafia - sarebbe stata collegata alla gestione di un parco giochi e ad un'attività di spaccio che non doveva essere interrotta. Le accuse per i due imputati sono di detenzione di arma da fuoco in luogo pubblico, lesioni per A.N. e minaccia per M.I. Tutto aggravato dal metodo mafioso. Il 4 settembre. AN. ferì M.I. con un proiettile calibro 7,65. Quella gambizzazione era un avvertimento. La vittima fu soccorsa in ospedale, con una prognosi di 20 giorni. Il giorno dopo, M.I. ,insieme ad un'altra persona mai identificata, sparò più volte sulla porta d'ingresso di A.N. Da lì a qualche giorno a Nocera si sarebbero registrati altri episodi simili, tra gambizzazioni e "sgarri", che la Dda giustificò come una guerra tra una serie di gruppi "di natura criminale". I due gruppi avrebbero fatto riferimento ai fratelli Cuomo e D'Elia. Episodi che furono il preludio poi ad un maxi blitz che portò in carcere 22 persone. Ad incastrare i due indagati nel giudizio che il giudice emetterà per loro a febbraio, furono anche le intercettazioni ambientali dei familiari, oltre a quelle dei due imputati.