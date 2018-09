Sorpresa a Nocera Inferiore, due sposi a passeggio in carrozza

Una fiaba che diventa realtà. Questa mattina, a Nocera Inferiore, il traffico si è paralizzato per qualche minuto per la presenza di una carrozza (come quella di Cenerentola) con a bordo due sposi che, pochi istanti prima, si sono dichiarati amore eterno davanti a familiari e amici.

La curiosità

Una carrozza, a forma di zucca, con tanto di cavalli bianchi a trainarla. Tanta curiosità da parte di pedoni e automobilisti che si sono fermati per ammirarla. Sul posto è giunta anche la Polizia Municipale per far defluire il traffico veicolare.