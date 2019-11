Minacciava e picchiava la sua ex fidanzata: stalker nocerino a giudizio

E’ accusato di lesioni e stalking il 32enne di Nocera Inferiore finito a giudizio con il rito direttissimo. Secondo quanto ricostruito dalla Procura il giovane, al termine della relazione con la sua ex fidanzata, avrebbe iniziato a minacciarla, perseguitarla e anche ad aggredirla fisicamente prendendola a calci e schiaffi. Non solo. Ma, in un’occasione, si sarebbe intrufolato all’interno della sua abitazione per lasciarle dei messaggi intimidatori. A ciò si aggiungerebbero anche le numerose telefonate e gli sms, inviati anche da numeri privati, che ora sono finiti del fascicolo giudiziario.

Le denunce

Una serie di episodi che sarebbero scaturiti perché il 32enne nocerino non si sarebbe mai rassegnato alla fine del loro rapporto sentimentale durato un paio d’anni. L’indagine, avviata la scorsa estate, è stata aperta a seguito di una serie di denunce presentate dalla donna ai carabinieri.