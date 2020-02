Nocera, lasciato dalla ex si arrampica sul terrazzo per parlarle: rischia processo per stalking

Pronto a tutto per tornare con la sua donna, anche usando violenza e minacce. E arrivando persino ad arrampicarsi in casa sua. Rischia il processo un 33enne di Nocera Inferiore, accusato di stalking aggravato

L'indagine

Nel settembre del 2017, l'uomo si arrampicò sul terrazzo dell'abitazione della giovane, riuscendo poi ad introdursi all'interno della casa nel tentativo di parlarle. Tale intrusione avveniva dopo una lunga serie di messaggi inviati attraverso i social, anche con l'utilizzo di false identità e account fittizi adoperati per catturare l'attenzione della ragazza. Accusata, in questo caso, di aver solo chiuso la relazione con quell'uomo. La vittima, una 26enne di età, fu presa da sentimenti di ansia e paura, a causa delle condotte del suo ex, temendo per la propria incolumità. La procura ha ora chiesto il rinvio a giudizio per l'imputato