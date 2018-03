Nocera Inferiore, stalking verso un magistrato: finisce a processo

Era giunto all’esasperazione, dopo aver spalancato la porta dell’ufficio del giudice, colpevole solo di aver seguito un procedimento di famiglia, aggredendolo verbalmente. Furono alcune persone a frenarlo e ad accompagnarlo fuori. Poi sopraggiunse la polizia, che stilò un verbale di quanto accaduto, denunciandolo a piede libero. Per quell’episodio è stato rinviato a giudizio dal gup del Tribunale di Napoli. L’uomo risponde di atti persecutori ma non solo.

La precedente aggressione





P.A. 49enne di Pagani, sarà processato per fatti accaduti all’inizio del 2017, presso il tribunale civile di Nocera Inferiore. A celebrare l’udienza preliminare è stato il tribunale partenopeo, competente quando vi è un caso che riguardi un magistrato del distretto salernitano. Ciò che aveva spinto - stando alle indagini - il 49enne più volte in tribunale, per parlare con cancellieri e quel magistrato, era un procedimento che toccava la sua famiglia. Di mezzo vi era una cifra in denaro, le difficoltà economiche del reo e la richiesta, più volte avanzata, di sbloccare parte di un’eredità per uno dei componenti della sua famiglia. In questo caso, lui stesso.



Nel processo che partirà ad aprile potrebbe però pesare sull’imputato un precedente. E cioè, quello che lo ha visto già condannare in primo e secondo grado per un episodio simile. Prima di arrivare a minacciare il magistrato, il 49enne aveva fatto irruzione nell’ufficio cancelleria del tribunale civile. Un mese prima. E ci era andato giù pesante, aggredendo il funzionario - fuori dall’orario di ricevimento - colpendolo ad una spalla e rovesciando il contenuto di carte e cancelleria di una scrivania. Per quell’episodio finì in carcere, poi arrivò il processo con una condanna ridotta a 6 mesi di reclusione, in Appello. E le ragioni erano le stesse di allora.