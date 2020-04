Strade al confine chiuse tra Nocera e Pagani, spostano le transenne e vengono multati

Strade ai confini chiuse con le transenne, loro le spostano e attraversano con le proprie automobili. Il risultato è che vengono multati entrambi. E' quanto avvenuto a due persone di Pagani, dirette a Nocera Inferiore, a bordo delle proprie automobili. Sono stati sanzionati dalla polizia municipale, che ha intercettato entrambi, scoprendo che una volta arrivati all'altezza del blocco stradale, erano scesi dall'auto e avevano spostato le transenne per passare. Non dando importanza ai divieti oramai attivi da settimane tra i due comuni dell'Agro nocerino sarnese.

I controlli

E' accaduto all'intersezione con via dei Macinanti, qualche giorno fa. La multa è stata naturale conseguenza, in virtù dell'ordinanza fatta proprio dalla polizia municipale di Nocera Inferiore dopo un potenziale focolaio che poteva crearsi tra le zone di Angri, Sant'Egidio e Pagani, al punto da spingere il comune a cautelarsi e a chiudere solo alcune delle strade che da Pagani portano a Nocera Inferiore. Le uniche aperte sono le strade principali, ma questo comporta un controllo migliore da parte delle forze dell'ordine, che hanno dunque meno accessi da controllare. L’ordinanza infatti prevedeva l’installazione di transenne o barriere jersey, removibili solo in caso di necessità. Al loro controllo ci pensano le telecamere, ma anche qualche pattuglia. Come nel caso dei due cittadini paganesi, raggiunti da una sanzione pochi giorni fa per aver attraversato una strada che, ad oggi, resta chiusa, se non per casi di assoluta emergenza.