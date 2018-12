Nocera Inferiore, tentò di abusare di due studentesse: nei guai insegnante

Avrebbe provato ad abusare di due studentesse, iscritte nell'istituto dove lui stesso insegnava, prima di andare via. Ora è indagato per tentata violenza sessuale e atti sessuali. Lui, un insegnante di Nocera Inferiore, è stato raggiunto dall'avviso di un'indagine conclusa nei suoi confronti.

I fatti

I due tentativi di approccio verso le due vittime, che in sede riservata hanno confermato le accuse nei confronti dell'uomo, sarebbero avvenuti in periodi diversi, dal 2015 al 2016. In pieno anno scolastico. Nel primo caso, l'uomo sarebbe riuscito a condurre la minore in un appartamento, di cui aveva disponibilità, afferrando poi la stessa per un braccio, facendola sedere sulle sue gambe. E costringendo la stessa a subire atti sessuali. Con la seconda, invece, avrebbe tentato un approccio all'interno di un'aula, vuota, dello stesso istituto, chiedendole un bacio. La ragazza si oppose. Con l'indagine ora conclusa, l'insegnante potrà chiedere di essere interrogato o presentare memorie difensive sulle accuse che gli vengono mosse, prima che la procura chieda per lui il rinvio a giudizio