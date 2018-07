Nocera Inferiore, coprono la targa e non pagano il pedaggio: in 7 nei guai

Manovre spericolate per evitare di pagar il pedaggio autostradale: 7 motociclisti finiscono in un fascicolo della procura di Nocera Inferiore con l'accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato.

La furbata

La zona interessata dall'infrazione è la barriera autostradale di Nocera Inferiore, l'A3 Napoli-Salerno. E' la corsia riservata ai clienti "Telepass" che finisce nel mirino dei motociclisti. Una volta al varco, coprono la targa dello scooter o della moto con un piede, oltrepassando il casello. Spesso la targa viene coperta anche dal casco. Poco importa se sono ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Almeno secondo loro, perchè la polstrada di Angri ne ha già identificati sette, con contestuale denuncia in termini penali, oltre che amministrativa, con un costo previsto di 422 euro. Oltre al processo penale che li attende. Un fenomeno mai del tutto scomparso, già oggetto di diversi procedimenti penali al tribunale di Nocera Inferiore. In un caso, anche gli stessi automobilisti, hanno accumulato migliaia di euro di evasione, riuscendo a non pagare una volta giunti al varco dei caselli autostradali