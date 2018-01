Tentano di rapinare un bar, colpo sventato da un vigilantes: bloccati tre malviventi

Paura, la scorsa notte, in via Atzori a Nocera Inferiore, dove tre malviventi hanno tentato di rapinare un bar della zona che, intorno alle 2, si apprestava a chiudere.

Il blitz

Tempestivo l’intervento di una guardia giurata della Ss Vigilanza che ha intimato ai tre di fermarsi. In pochi minuti sono arrivati sul posto anche i carabinieri che, dopo aver ammanettato i tre rapinatori, li hanno condotti in caserma per identificarli e denunciarli all’autorità giudiziaria.