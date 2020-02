Testa di mucca tra i rifiuti a Nocera Inferiore: interviene il Comune

Choc, questa mattina, in via Starza a Nocera Inferiore, dove tra i cumuli di rifiuti abbandonati, ormai da tempo, in strada è spuntata anche la testa di una mucca. A fare l’inquietante scoperta sono stati i residenti che, da tempo, chiedono la rimozione dei sacchi della spazzatura e maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, soprattutto durante le ore notturne.

Il Comune

Sulla questione è intervenuta, in mattinata, anche l’assessore comunale con delega all’ambiente Nicoletta Fasanino: “Comprendo l'amarezza dei residenti, ma assicuro che non c'è inerzia da parte dell' assessorato e uffici connessi (ecologia, polizia locale e Multiservizi). Questo punto non mi è stato attenzionato prima di oggi. Il territorio è vasto perciò è indispensabile che i cittadini collaborino segnalando agli uffici e/o alla sottoscritta, preferibilmente a mezzo mail, corredando di foto e indicazioni”. Poi l’esponente della Giunta Torquato rassicura gli abitanti di via Starza: “Tutte le segnalazioni sono processate e monitorate secondo precise disposizioni e la sottoscritta in persona sta verificando che tutto funzioni in maniera efficace e funzionale. Rassicuro i residenti che via Starza è stata aggiunta all'elenco delle priorità”.

L'appello a residenti e commercianti

Infine, Fasanino rivendica il lavoro che, ogni giorno, l’amministrazione comunale mette in campo per la tutela dell’ambiente e lancia un messaggio a residenti e commercianti: “Queste situazioni rappresentano soltanto il 10% delle criticità del territorio, mentre quotidianamente ci troviamo ad affrontare come amministrazione un 90% di casi legati ad errati conferimenti che prosciugano risorse e rendono invivibile la città. I cittadini e le attività commerciali collaborino perché Nocera Inferiore non merita di avere una qualità dell'ambiente urbano paragonabile a realtà sottosviluppate che ho visitato durante periodi di lavoro all'estero. Nocera Inferiore deve diventare all'altezza della definizione che molti le riconoscono di capitale dell'Agro Nocerino"