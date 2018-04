Nocera Inferiore, diagnosi in ritardo: asportano testicolo ad un minorenne

Gli asportano un testicolo a causa di un ritardo nell’individuazione della corretta diagnosi: ora un medico del pronto soccorso dell’Umberto I rischia il processo. A chiedere il rinvio a giudizio è la procura per il reato di lesioni colpose gravi. I fatti sono datati 18 giugno 2011, quando un minore, dopo essere caduto dalla bici, lamentò dolori alle parti intime. Secondo la denuncia dei genitori, dopo una prima ecografia, il medico di turno riferì che si era in presenza di una contusione, senza l’obbligo di prescrizioni particolari.

Le omissioni mediche

Il ragazzo tornò in ospedale il giorno dopo, per via di un aumento del dolore, così come la febbre comparsa durante la notte. Un secondo medico gli prescrisse un antidolorifico, aggiungendo che una visita presso l’urologo - assente quel giorno - non fosse necessaria. Il ragazzo peggiorò nella notte e il terzo giorno, ritornando in ospedale, fu sottoposto ad una nuova ecografia e poi ad un’operazione, con l’asportazione del testicolo, in uno stato grave di infiammazione. La famiglia sporse a quel punto denuncia ai carabinieri, raccontando i rifiuti e i no dei medici in quei tre giorni. Secondo il sostituto procuratore Ernesto Caggiano, fu il primo medico che visitò il ragazzo a dover affrontare il processo: per lui l’aggravante di aver causato un danno permanente al minore, oggi 19enne. Omettendo di sottoporlo ad una visita approfondita, dimostrando «negligenza, imprudenza ed imperizia». La parola al gip, che valuterà l'impianto probatorio della procura prima di fissare o meno l'inizio del processo