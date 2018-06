Nocera Inferiore, al vaglio lo studio di un nuovo piano traffico

Si è tenuto ieri, in tarda mattinata, l’incontro fortemente voluto dal Sindaco Manlio Torquato, con l’ingegnere Tito Berti Nulli, responsabile della Società Sintagma, società che ha redatto l’ultimo PUM (Piano Urbano della Mobilità, commissionato nel 2012 e aggiornato nel 2014. Il Primo Cittadino ha presentato le criticità che si sono create negli ultimi anni prospettando anche nuove ipotesi di zonizzazione a ZTL che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di creare.

Il piano

Questo ovviamente dopo un attento studio dei flussi di traffico aggiornato alle ultime modifiche adottate per risolvere le criticità esistenti. Tre i punti da affrontare richiesti dal Sindaco. In primis, con assoluta precedenza, il problema legato alla circolazione nella zona Cicalesi. Negli ultimi mesi sono stati adottati alcuni dispositivi che non hanno soddisfatto a pieno le esigenze dei residenti e dei commercianti, costretti ad un percorso lungo per raggiungere il posto di lavoro, Richiesto quindi un approfondimento dei flussi di traffico in zona al fine di creare un nuovo dispositivo che possa rendere più agevole l’entrata e l’uscita dal quartiere, senza creare ingorghi difficili da gestire. Su questa problematica il Sindaco Torquato ha chiesto di ottenere risultati prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Gli altri due punti sottoposti all’attenzione dell’Ing. Berti Nulli sono stati la creazione di un anello viario che comprende un percorso che parte da Via Napoli per proseguire su Via Rea, Via Pucci, ponte dell’ospedale, Via Lamberti, Via Atzori, per ricongiungersi a Via Napoli attraverso Via Grimaldi, Una sorta di raccordo anulare per entrare ed uscire dalla città, studiato anche in funzione della creazione della rotatoria all’uscita autostradale. Richiesto uno studio in funzione anche dell’ipotesi, rappresenterebbe il terzo punto, di rendere ZTL Via Garibaldi e Via Barbarulo e creare un solo senso di marcia. Queste le priorità a cui tiene l’Amministrazione Comunale intenzionata comunque a proseguire con una politica che ha la finalità di invogliare sempre più la percorrenza a piedi o in bici per una vivibilità sostenibile.Alla riunione erano presenti oltre al Sindaco, al Vice Sindaco Campitelli e all’Assessore Piccolo, anche alcuni Consiglieri Comunali, il Dirigente Architetto Fontanella e i componenti dell’Ufficio di Piano.Previsto tra una decina di giorni un prossimo incontro per analizzare i primi risultati dello studio.