Carenze di personale nella pianta organica, l'Anm arriva al tribunale di Nocera

Dopo Vallo della Lucania, tocca al tribunale di Nocera Inferiore. L'appuntamento è per giovedì prossimo, quando l'Anm di Salerno, attraverso un'iniziativa del presidente Pietro Indinnimeo, riunirà i magistrati al palazzo di giustizia di via Falcone per discutere delle criticità relative alle piante organiche del tribunale.

Personale insufficiente

Se gli uffici giudiziari di Vallo attraversano un'emergenza evidente, per numero di magistrati insufficienti al punto da non riuscire a far fronte alle esigenze quotidiane, arrivando addirittura a toccare il fondo della classifica tra i tribunali più lenti d'Italia, Nocera Inferiore non se la passa meglio. La ragione è il mancato adeguamento delle piante organiche, dunque personale di cancelleria e amministrativo, ma anche magistrati, dopo il 2013, quando la geografia giudiziaria fu nuovamente ridisegnata, portando all'accorpamento delle circoscrizioni della Valle dell'Irno e di Cava de' Tirreni al circondario di Nocera Inferiore. Risultato: mole di fascicoli e di lavoro aumentata a dismisura, con 400mila abitanti rientrati nel tribunale di Nocera Inferiore, con i suoi 19 comuni. Sia nella sezione penale che civile il personale risulta inadeguato, per numero, al punto da richiedere interventi immediati al Ministero o a chi per esso, da parte del presidente Sergio Robustella. Pur con qualche intervento negli anni passati (fascicoli precedenti al 2014 trasferiti nelle competenze di due pm a Salerno, nuovi sostituti procuratori aggiunti alla procura), la situazione resta di forte criticità. Come giò ampiamente riportato nell'ultima relazione dell'anno giudiziario del 2018, che passò ai raggi X le sezioni penale e civile, rilevando problemi di insufficienza di personale in tutti gli uffici, con i maggiori problemi segnalati alla sezione del tribunale civile.