Nocera, si finge carabiniere e truffa un uomo sulla vendita di un'auto

Un ex carabiniere riesce a truffare un uomo sulla vendita di un'auto. Ora è finito a processo, con la procura di Nocera Inferiore a citarlo direttamente a giudizio. L'imputato, un nocerino, dovrà difendersi da quanto commesso in epoca antecedente e prossima al 15 giugno del 2017.

La truffa

Presentandosi alla vittima come militare appartenente all'arma dei carabinieri in servizio presso il tribunale di Napoli, l'uomo avrebbe prospettato al potenziale compratore la possibilità di vendere, attraverso un'asta fallimentare, una Fiat 500 X di colore nero. In questo modo, traendolo in inganno sulla bontà dell'affare, si fece consegnare la somma di 3200 euro. Di cui 100 in contanti e una seconda parte di 2000 euro attraverso un bonifico bancario per l'acquisto dell'auto. La vittima, ovviamente, non ricevette nulla, rendendosi poi conto di essere stato truffato. La denuncia sporta alla procura, insieme ai dati forniti dal truffato che lo stesso finto carabiniere gli aveva trasmesso, hanno poi condotto l'organo inquirente ad identificare il presunto truffatore e a mandarlo sotto processo, dinanzi al giudice monocratico di Nocera Inferiore.