Nocera Inferiore, profumo di marca venduto a pochi euro: donna truffata

Le hanno fatto credere di comprare un profumo a prezzo stracciato, di marca, ma viene truffata. Avviene a Nocera Inferiore. Dopo i classici inganni del pacco da consegnare o dei soldi per l'avvocato, che deve salvarti "dal carcere", le modalità della truffa si evolvono.

La truffa

Giorni fa, una donna ha pagato 25 euro ad un uomo, spacciatosi per amico del figlio, che le aveva riferito di doverle consegnare un profumo di marca "Chanel 5" per un regalo alla moglie del suo stesso figlio. La vittima, senza pensare di chiamare il suo ragazzo per capire se fosse tutto vero, ha sborsato i soldi senza battere ciglio. Ma nella scatola, quando l'uomo è andato via, ha trovato un profumo di una marca inesistente. E' scattata la denuncia alle forze dell'ordine