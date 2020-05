Tentata truffa ai danni di un'anziano a Nocera Inferiore: si indaga

Tentata truffa ai danni di un anziano residente a Nocera Inferiore. Quest’ultimo, nei giorni scorsi, ha ricevuto una strana telefonata da parte di un uomo che fingeva di essere suo figlio, il quale chiedeva di inviargli 1400 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il caso

Ad accorgersi del raggiro è stata la moglie che, sentendo la voce del truffatore, si è subito insospettita. L’uomo, senza alcuno scrupolo, ha continuato con l’imbroglio aggiungendo che, a breve, sarebbe passato per la loro abitazione per ritirare il pacco con i soldi. Soltanto che la donna, nel frattempo, ha chiamato il vero figlio, il quale ha smentito tutto. Subito dopo è scattata la denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del malvivente.