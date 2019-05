Universiadi a Nocera Inferiore, domande per collaborare all'organizzazione

L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore si prepara ad ospitare l’evento sportivo delle Universiadi.Chi è interessato a partecipare all’accoglienza e quindi proporre un programma, potrà farlo inviando domanda al Comune. La città di Nocera Inferiore ospiterà presso le proprie strutture sportive (Palacoscioni e Stadio San Francesco) le gare ufficiali di pallavolo e di calcio previste dal programma delle Universiadi, a partire dal 2 luglio di quest'anno, e fino al 14 dello stesso mese. Per garantire a tutti gli atleti partecipanti provenienti da ogni parte del mondo la massima ospitalità e far conoscere le bellezze, le caratteristiche artistiche, culturali e culinarie della città, l’amministrazione intende coinvolgere chiunque, in forma individuale o associata, voglia dare un suo contributo per l’organizzazione dell’evento. E’ possibile presentare domanda di partecipazione utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito web del Comune. Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo mail: universiadi@comune.nocera-inferiore.sa.it entro e non oltre il 10 giugno 2019.