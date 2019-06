Dramma a Nocera, uomo precipita dal tetto di una scuola: è grave

Dramma, questa mattina, a Nocera Inferiore, dove un uomo che lavora presso una scuola cittadina è caduto improvvisamente dal tetto dell'edificio.

I soccorsi

Si tratta di un operatore scolastico, di circa 60 anni, il quale è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Umberto I” dov’è ricoverato in gravi condizioni. Si indaga per risalire all’esatta dinamica dell’accaduto.