Nocera, uomo nudo cammina per strada: video censurato

E' stato rimosso da Facebook un video che immortalava un uomo girare nudo, per strada, a Nocera Inferiore. Il gesto era stato ripreso da un ragazzo con un telefonino, tra via Rea e via Pucci, questa mattina. Le immagini erano poi state condivise sui social, ma dopo 10 minuti sono state censurate e rimosse dal social. Il soggetto in questione era un ragazzo di 30 anni: secondo testimoni, camminava con la camicia sbottonata, il pantalone abbassato fino alle ginocchia e le parti intime scoperte. Era stato notato uscire da un supermercato e poi fare diversi metri in strada. I passanti avrebbero chiamato anche la polizia municipale, ma quando questi ultimi sono giunti sul posto non hanno trovato la persona segnalata in precedenza.