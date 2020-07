Chiede l'accendino ad una ragazza con i pantaloni abbassati: uomo inseguito dalla folla a Nocera

Si abbassa i pantaloni e chiede l’accendino ad una ragazza, straniero rischia il linciaggio. E’ quanto avvenuto, nella serata di ieri, a Nocera Inferiore dove si sono vissuti momenti di tensione nei pressi del sottopasso ferroviario di via Giambatista Vico.

L'episodio

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo stava camminando per strada con i pantaloni abbassati davanti agli occhi increduli di automobilisti e pedoni. Poi, alla vista di una giovane, si è avvicinato per chiederle un accendino, probabilmente per accendere una sigaretta. Soltanto che quest’ultima si è spaventata ed è fuggita in un bar della zona. A quel punto alcune persone, dopo aver ascoltato cos’era accaduto, si sono messi sulle tracce dell’uomo che, vistosi accerchiato, ha cercato di difendersi sostenendo di non averla toccata. In pochi minuti la tensione è salita alle stelle e solo il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse. Lo straniero è stato bloccato e condotto in caserma per essere identificato.