Nocera Inferiore, soldi prestati con interessi, poi lo minaccia con una pistola: a processo

Prima gli prestò dei soldi, poi pretese gli interessi indietro, minacciandolo con una pistola. Ora finisce a processo per usura ed estorsione un 56enne di Nocera Inferiore, per quanto commesso nel maggio del 2007.

La denuncia

La procura di Nocera Inferiore, dopo una lunga indagine, ha ottenuto il rinvio a giudizio dell'uomo. L'imputato, atteso ora dal processo, avrebbe approfittato dello stato di bisogno di una persona di Angri, angosciato da una situazione di ristrettezza economica, prestandogli una somma di denaro pari a 7.650 euro, facendosi consegnare dalla vittima 3 assegni per una somma complessiva di 9000 euro. In questo caso, praticando dei tassi usurai pari al 107,75 per cento. Questo almeno nelle intenzioni, perchè poi la vittima non sarebbe riuscita ad onorare in tempo quanto pattuito con il suo "benefattore". A quel punto, il 56enne pensò bene di impugnare una pistola e minacciare di morte il suo debitore, per costringerlo a consegnargli la somma di denaro che aveva precedentemente avuto, insieme agli interessi. Il processo comincerà il prossimo 18 aprile dinanzi al II collegio.