Nocera Inferiore, la cura del verde pubblico ai privati: pronto il bando

Il verde pubblico a Nocera Inferiore sarà gestito da privati. L'amministrazione ha pubblicato un bando della durata biennale, che prevede di affidare appunto il servizio di manutenzione del verde, ma anche il trasporto e lo smaltimento presso impianti autorizzati dei rifiuti prodotti.

Il bando

Il censimento in città conta 4.173 alberi sul territorio di Nocera Inferiore, più 23.213 metri quadri di parchi e giardini pubblici. L’importo complessivo dell’appalto è di 328.568 euro e prevede una proroga tecnica di sei mesi. Le offerte potranno essere presentate entro le 12 del prossimo 28 luglio. Fino ad un anno fa, ad occuparsi del verde era la Nocera Multiservizi. Un modo per rendere il lavoro più efficiente, rispetto a criticità e problemi del passato, più volte segnalati all'amministrazione comunale. Non avendo, gli operai della società, competenze specifiche in tal senso. Servirà, insomma, chi curerà il «rilevante patrimonio arboreo» ed «i diversi parchi cittadini - si legge nel disciplinare di gara - che, per esser utilizzarti in completa sicurezza, devono essere costantemente manutenuti». L’impresa che si aggiudicherà l’appalto con il sistema dell’accordo quadro dovrà garantire la manutenzione e la cura del verde pubblico lungo le strade e nelle aree pubbliche.