Inchiesta su "falsi sinistri" stradali in Costiera, assolta con formula piena giudice di pace

E' stata assolta con formula piena l'avvocato e giudice di pace Veronica La Mura, coinvolta in un'inchiesta del 2014 su un giro di presunti falsi incidenti stradali in Costiera Amalfitana. Dopo sei anni di indagine e dibattimento arriva la sentenza del tribunale di Napoli. Le accuse per i coinvolti erano di associazione a delinquere e abuso d'ufficio, a vario titolo. L'avvocato di Nocera Inferiore aveva da sempre respinto ogni accusa, già in fase preliminare d'indagine, con l'interrogatorio di garanzia sostenuto con il gip. La stessa aveva inoltre negato ogni rapporto con gli avvocati coinvolti. Il giudice ha altresè disposto sentenza perchè il fatto non sussiste per altre contestazioni.

L'indagine

La procura di Napoli contestava un giro di falsi incidenti che sarebbero stati architettati lungo la strada provinciale che collega il valico di Chiunzi a Ravello e a Maiori, con rimborsi ottenuti dalle compagnie assicurative truffate. L’inchiesta fu condotta dai carabinieri della Compagnia di Amalfi