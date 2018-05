Nocera, vigile fuori servizio investe un cane: il padrone lo aggredisce

Un vigile urbano a Nocera è stato aggredito dal padrone di un cane che aveva investito. L'episodio risale a due giorni fa, all'interno di una zona a traffico limitato lungo Corso Vittorio Emanuele. Il vigile, in borghese, guidava la sua automobile. Avrebbe chiesto in una fase successiva di entrare nella Ztl per accompagnare la suocera ad un controllo. Ma durante una manovra, avrebbe investito il cane, che senza guinzaglio, era finito sotto le ruote posteriori. L’agente si sarebbe difeso sostenendo di non essersi accorto dell'animale, ma non è bastato a placare la furia del padrone, che ha tentato di aggredirlo, riuscendoci in parte. A fare da paciere sono stati alcuni passanti. Entrambi, vigile e padrone del cane, hanno poi fatto ricorso alle cure in pronto soccorso.