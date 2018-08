Nocera Inferiore, vigile urbano beccato a depositare erbacce fuori orario

E' stato beccato dalla telecamera di un ristorante in via Urbano VI. A depositare rifiuti fuori orario un vigile urbano del comando di Nocera Inferiore. L'uomo sarà multato e quasi certamente raggiunto da un provvedimento disciplinare. Dalla prossima settimana, andrà anche in pensione

L'episodio

A segnalare la circostanza è stato un ristoratore, che attraverso i social ha diffuso un video, facente parte di un sistema di sorveglianza, nel quale si nota una persona giungere a bordo di un'auto bianca. Dopo poco, quella persona discute con un altro individuo, che in retromarcia gli si avvicina. "Questo è quello che accade ogni giorno fuori dal mio ristorante - scrive l'autore del video - È un vigile che butta immondizia. Solo che nn faccio nomi ma tutti lo conosciamo. Loro dovrebbero darci il buon esempio". La pioggia di commenti e di condivisioni ha smosso anche la polizia municipale, guidata dal comandante Giuseppe Contaldi, che ha eseguito le verifiche del caso. L'agente in questione appartiene al comando di polizia municipale. La sua residenza è proprio nei pressi del luogo ripreso in video. Prima di andare in ferie, aveva gettato delle erbacce rimosse dal suo giardino, depositandole per strada. Una violazione, in quanto fuori orario e presso un'area non consentita. Seppur rammaricati, dal comando fanno sapere che l'uomo sarà multato, come prevede la legge, e poi destinatario di un provvedimento disciplinare. Tra qualche giorno, sarebbe andato in pensione. Un episodio che non è sfuggito a qualche cittadino di Nocera Inferiore, da settimane impegnati a segnalare sversamenti abusivi, a loro volta legati ad una probabile emergenza rifiuti per le difficoltà di raccolta in tutta la regione