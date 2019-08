Carenza in organico, pronti i bandi per vigili urbani a Nocera Inferiore

Nuovi vigili urbani al Comune di Nocera Inferiore. A breve sarà pubblicato il bando per la formazione di una graduatoria per inserire forze nuove nell'organico dei caschi bianchi agli ordini del comandante Giuseppe Contaldi. Un'azione necessaria visto che la quota 100 manderà prsto in pensione diversi agenti. Dopo l'estate, inoltre, l'amministrazione dovrebbe predisporre un nuovo piano traffico, che certamente necessiterà dell'impiego di tutte le unità di polizia locale possibile. Il primo bando che sarà pubblicato riguarderà personale a tempo determinato, per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere agenti di polizia in servizio semestrale. Inoltre, sarà in un secondo momento pubblicato il bando per l'assunzione di vigili urbani a tempo indeterminato.