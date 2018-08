A Nocera 500 domande presentate al Comune per diventare vigili urbani

Tutti vogliono diventare vigili urbani. Anche se per poco. Sono infatti quasi cinquecento le domande giunte al Comune per concorrere per uno dei 10 posti di vigile urbano messi a bando a Nocera Inferiore, a tempo determinato.

Il bando

La selezione pubblica viene regolata per titoli ed esami, con assunzione semestrale a tempo determinato. Le domande arrivate a centinaia all’ufficio protocollo sono state presentate via posta elettronica certificata, attraverso raccomandate postali, ma anche a mano. Dopo l’approvazione in giunta lo scorso marzo e la determina di inizio giugno, il bando di concorso per il reclutamento di dieci vigili urbani è stato pubblicato il 24 luglio. Nell’ultimo quinquennio il corpo si è gradualmente dimezzato, passando da ottanta a quaranta uomini e donne in divisa. I dieci posti messi a bando per titoli ed esami consentiranno di potenziare l'organico, anche se per pochi mesi.