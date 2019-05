Criticità nelle scuole di Nocera Inferiore, controlli e segnalazioni del deputato Virginia Villani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Criticità nelle scuole di Nocera Inferiore. Il deputato del Movimento 5 Stelle scrive al presidente della Provincia Michele Strianese. "Facendo seguito alle numerose segnalazioni ricevute da parte di genitori e docenti, il giorno 6 maggio 2019 la sottoscritta Deputata Virginia Villani, insieme al consigliere comunale di Nocera Inferiore Vincenzo Spinelli, si è recata presso le sedi distaccate del Liceo artistico “Galizia” e dell’ITIS “Marconi” di Nocera Inferiore. Dal sopralluogo sono emerse le seguenti criticità":

Presenza di rifiuti speciali e non nella parte esterna dei plessi del Liceo Artistico “Galizia” e dell’Itis “Marconi” di Nocera Inferiore;

Inagibilità dei bagni per danni ai sanitari e alle pareti dei locali dei servizi igienici, compromesse anche dalla presenza di umidità di risalita;

Condizioni igieniche dei sanitari molto precarie;

Scarsa manutenzione degli infissi e della pavimentazione esterna dei suddetti plessi scolastici;

Presenza di intonaco pericolante nella parte esterna di entrambi i suddetti plessi scolastici;

Presenza di numerosi calcinacci nel perimetro esterno di entrambi i suddetti plessi scolastici;

"In virtù di quanto disposto dalla legge 11 gennaio 1996, numero 23, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, l’urgente risoluzione di tali criticità richiama un vostro immediato intervento. Si chiede con estrema urgenza di intervenire in tempi celeri assicurando la sicurezza delle strutture del Liceo artistico “Galizia” e dell’ITIS “Marconi” di Nocera Inferiore al fine di garantire la possibilità agli alunni e al personale docente di usufruire di locali igienicamente adeguati"

