La dea bendata bacia Nocera Inferiore: vinti 10 mila euro

La dea bendata bacia il comune di Nocera Inferiore. Martedì sera, infatti, si è registrato un ambo presso il noto bar “Maiorino” situato in via Fiano. Il fortunato giocatore aveva puntato 400 euro sui numeri 12 e 30 per tutte le ruote. La vincita è stata di 10 mila euro. La notizia ha fatto subito il giro tra i clienti del locale. E’ caccia al fortunato vincitore.