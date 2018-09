Nocera Inferiore: tentano di sfuggire al controllo, due 45enne nei guai

Tensione, ieri sera, alle 21.30, a Nocera Inferiore: la Polizia di Stato ha denunciato un centauro per resistenza a Pubblico Ufficiale. Il giovane ha, infatti, tentato di sottrarsi al controllo, iniziando una folle corsa per le strade, creando pericolo per l’incolumità pubblica. La pattuglia aveva notato due giovani a bordo di una moto di grossa cilindrata che, provenendo da Pagani, si dirigevano verso il centro cittadino di Nocera Inferiore, attraversando la zona di Santa Chiara. I poliziotti, anche in considerazione del fatto che il passeggero della moto non indossava il casco protettivo, hanno deciso di effettuare un controllo, iniziando a seguirlo per fermarlo non appena la carreggiata lo avesse consentito. Il conducente, tuttavia, ha iniziato una folle corsa per sottrarsi al controllo, sorpassando le auto in transito, zigzagando e ponendo in pericolo la propria e l’altrui incolumità, nonostante gli agenti avessero azionato i segnali acustici e luminosi del veicolo di servizio.

L'inseguimento

Solo dopo innumerevoli tentativi, gli Agenti della Polizia di Stato sono riusciti a bloccarli: un rapido controllo ha permesso ai poliziotti di trovare addosso al passeggero un involucro contenente marijuana, detenuta per uso personale. Entrambi i soggetti, due pregiudicati di 45 anni, sono gravati da numerosi precedenti di polizia tra i quali minaccia, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, rissa, falsità in atti, detenzione di stupefacenti per uso personale, furto aggravato e ricettazione.

I precedenti

A carico del conducente, residente in altro comune della provincia, oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza, è stata avanza proposta al Questore per l’adozione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Nocera Inferiore. La sostanza stupefacente è stata sequestrata in via amministrativa e il passeggero residente a Nocera, è stato segnalato in qualità di assuntore di droga all’Ufficio Territoriale del Governo. Inoltre è stata elevata contravvenzione per mancato uso del sistema di protezione individuale.

Il monitoraggio

Intanto, i poliziotti hanno controllato altri 312 veicoli (32 fermati al posto di controllo e 280 tramite il sistema elettronico di rilevazione targhe “Mercurio”) e 55 persone. Sono state inoltre rilevate e contestate 10 contravvenzioni al Codice della Strada per varie infrazioni (tra cui eccesso di velocità e circolazione priva di assicurazione) e 3 auto sono state sottoposte a fermo amministrativo. I controlli sono stati estesi anche a 4 pregiudicati, sottoposti agli arresti domiciliari o a misure alternative, che sono stati trovati regolarmente nei rispettivi luoghi di detenzione.