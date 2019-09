Violentata dal nonno per anni e poi ricattata, 70enne a giudizio per stalking

Finisce a processo per violenza sessuale e stalking il 70enne "orco".. Secondo le accuse, la vittima, nipote dell'imputato, avrebbe subito abusi sessuali da lui e d altre persone, sotto la minaccia di diffondere poi i video di quei rapporti. La vittima, sin dall'età di 14 anni, avrebbe subito abusi per diversi anni, fino a quando non divenne maggiorenne e si ribellò all'uomo. La seconda contestazione riguarda l’accusa di stalking, concretizzata in minacce e offese, molestie e intimidazioni, con l'uomo che avrebbe provato a recuperare quella relazione malata, dopo la decisione della vittima di troncarla. La ragazza, in età adulta, fu minacciata di morte, di nuovo anche con la promessa di diffusione di quei video, per poi essere raggiunta sul luogo di lavoro. Anche amici e cnoscenti della ragazza sarebbero stati raggiunti dai tentativi dell'anziano, fino alla denuncia e all’inchiesta con tanto di verifiche e accetamenti. Ora il processo, che dovrà chiarire i contorni torbidi di una così delicata vicenda.