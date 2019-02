Nocera Superiore, strutture abusive nel beaty center: nuove accuse per l'ex colonnello

Si aggrava la posizione dell’ex colonnello dell’esercito, G.D.A le sue iniziali, finito agli arresti domiciliari perché accusato dalla Procura di Nocera Inferiore di estorsione aggravata nei confronti dei dipendenti dei suoi supermercati.

L’inchiesta

Ora sull’uomo - ma anche sul titolare di una ditta edile e su un progettista - pende anche l’accusa di abuso d’ufficio. Nel corso di alcuni controlli svolti dagli agenti della Polizia Municipale e dai tecnici del Comune all’interno del “Korè Village” di Nocera Superiore, la Welness&Spa di proprietà della 4D Srl, di cui è amministratore unico proprio l’ex colonnello, sono state riscontrate delle irregolarità. In particolare, i piani seminterrati, che dovevano essere utilizzati come deposito, ospitavano, invece, locali per la ristorazione. Inoltre sono stati realizzati lavori in assenza di titolo edilizio. Per questo, al termine degli accertamenti, le strutture abusive sono state poste sotto sequestro fatta eccezione per la palestra. Intanto il legale dell'ex colonnello ha presentato ricorso al Tar per chiedere la sospensione dei sigilli.