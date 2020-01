Erogazione a singhiozzo di acqua, disagi per 15 famiglie di Nocera Superiore

Manca l'acqua nel quartiere di Collina Citola, a Nocera Superiore. Disagi per almeno quindici famiglie. La mancata regolarità dell'erogazione dell'acqua - come racconta Le Cronache - risale oramai al 9 dicembre scorso. Non si contano, invece, i disagi che affrontano le famiglie della zona, pronte a battagliare contro la Gori, la società che gestisce il servizio anche nel circondario dell'Agro. A causa della non sempre e puntuale disponibilità di acqua, le famiglie si sono attrezzate attraverso l'uso di taniche, flaconi e qualsiasi altro contenitore per poter compiere anche le più normali e quotidiane attività domestiche. L'origine del problema risulterebbe essere la rottura di un tubo, non ancora individuato dai tecnici, viste le condizioni orografiche delle zona

Le segnalazioni

L'ultimo intervento era stato effettuato dai tecnici alla vigilia di Capodanno. Ma l'erogazione è destinata a proseguire a singhiozzo, fino all'apertura di una nuova tubatura o canale che risolva l'enorme disagio. I problemi erano stati parzialmente ripristinati la notte del 31, ma il giorno dopo, l'erogazione dell'acqua è risultata essere di nuovo parziale. Diverse sono state le segnalazioni, fatte anche nelle ultime settimane, all'amministrazione comunale e alle forze dell'ordine. Intanto, la rappresentanza di Forza Italia in provincia valuta di presentare un esposto alla procura della repubblica di Nocera Inferiore