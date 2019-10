Sicurezza a Nocera Superiore, arrivano quattro nuove vigilesse

Quattro nuovi agenti vanno a rafforzare l’organico della polizia municipale di Nocera Superiore. Si tratta di quattro donne, assunte in modalità part-time dalla graduatoria a tempo indeterminato del concorso pubblico svoltosi ad Angri il 30 marzo 2018: Anna Mosca, 30 anni originaria di Vico Equense, Alexia Aubry, 38 anni originaria di Napoli, Rosa Ricordo, 42 anni originaria di Castellammare di Stabia, Genoveffa Ferraioli, 33 anni originaria di Vico Equense.

Il commento

L’assunzione delle quattro unità va a colmare il gap d’organico legato ai pensionamenti e rilancia con forza il piano strategico di prevenzione e controllo sul territorio. "Le nuove risorse operative sulle quali può contare da oggi il corpo di polizia municipale ci consentono di rilanciare con nuove energie il piano di prevenzione e controllo del territorio sui fronti della viabilità, dell’ambiente, dell’edilizia e, più in generale, del rispetto delle regole – dichiara il sindaco Giovanni Maria Cuofano – l’invito che rivolgo alla comunità è proprio questo, rispettare le regole, perché solo così una comunità può crescere in armonia ed in maniera sana. Da come facciamo la differenziata a come parcheggiamo l’auto: sono tutti gesti quotidiani semplici che, però, fanno la differenza nell’economia generale della convivenza civile. Inoltre – conclude Cuofano – le buone pratiche ed il rispetto delle regole fanno sì che la parte repressiva e sanzionatoria sia ridotta al minimo". Già da lunedì scorso il comando di polizia municipale, agli ordini di Pasquale Attanasio, ha disposto il potenziamento dei servizi di pattugliamento e di controllo soprattutto sul versante dei rifiuti irregolari.