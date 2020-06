Nocera Superiore, i cittadini assediano il Comune: "No aumenti Tari"

Hanno trovato le porte del Comune di Nocera Superiore sbarrate: decine e decine di cittadini, questo pomeriggio, hanno raggiunto la sede dell’amministrazione comunale per chiedere chiarimenti sulle bollette che, in questi giorni vengono recapitate a casa e che contengono pesanti aumenti per la tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La polemica

“E’ inconcepibile”, dichiarano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Fabbricatore, Amato e Pagano, “che una amministrazione comunale faccia trovare chiuse le porte del Comune ai cittadini. Una scena che conferma che questa maggioranza ha oramai raggiunto il capolinea e, nell’arco di un anno, ha perso il consenso che i cittadini di Nocera Superiore gli avevano riconosciuto sulla base di bugie e frottole, raccontate nel corso della campagna elettorale 2019. E’ il momento di tornare a casa e di restituire la parola agli elettori.”