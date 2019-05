Corso gratuito di autodifesa per le donne: si parte il 10 maggio a Nocera Superiore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Avrà inizio venerdì 10 maggio a Nocera Superiore il Corso gratuito di autodifesa per le donne organizzato dall’Associazione Street Kali. Il corso è aperto a donne di età compresa tra gli 11 e i 73 anni, non si necessita di una particolare preparazione atletica e non è necessario essere residenti nel comune di Nocera Superiore. Al termine del percorso, che durerà due mesi, le partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR e utile ai fini di concorso e come crediti formativi; crediamo da sempre oltre l’accrescimento dell’autostima e della consapevolezza di sé (raggiungibili attraverso la partecipazione al corso), sia necessario fornire alle donne delle “vie di fuga” e di emancipazione raggiungibili attraverso il corso di autodifesa e l’acquisizione di titoli che possano aiutare nella ricerca o nell’affermazione in una carriera lavorativa. Continua dunque il lavoro della Street Kali, realtà che da anni si adopera per sensibilizzare l’opinione pubblica su di un argomento sempre terribilmente attuale come la violenza sulle donne e lo fa, come sempre, cercando di essere d’aiuto a quante più donne possibili per cercare di prevenire quella che è una grave problematica del mondo odierno.

Vi aspettiamo dunque il 10 maggio, alle ore 18.00, presso la palestra della scuola San Giovanni Bosco in via Pecorari, 343 a Nocera Superiore.

Il modulo di iscrizione è scaricabile al sito www.progettobeautyfull.it.

Info e contatti: 3666118565 - 3640401578