Nocera Superiore, presunto caso di violenza su un bimbo di 8 anni: si indaga

Sono serrate le indagini, ancora in corso, dei carabinieri di Nocera Superiore per fare luce su un presunto caso di violenza sessuale ai danni di un bambino di 8 anni.

Le indagini

Secondo una prima ricostruzione, nel pomeriggio di ieri, il piccolo sarebbe stato abusato sessualmente da un ragazzo di 25 anni nella frazione Pecorari. E, precisamente, nei pressi della scuola “Marco Polo”. Subito dopo è rientrato a casa per raccontare l’accaduto alla madre. Immediata la corsa verso l’ospedale “Umberto I” dov’è stato preso in cura dai sanitari, che stanno svolgendo analisi specifiche. Il 25enne, che avrebbe rischiato il linciaggio, è stato rintracciato dai militari dell’Arma e portato in caserma per essere interrogato.